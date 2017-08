Abre la Universidad Mística

DC anuncia para fines de Noviembre el primero de los tres episodios de la miniserie bimestral Mystik U, una versión aparentemente fuera de continuidad de varios de los héroes mágicos del Universo DC.

De la mano de Alisa Kwitney y Mike Norton, estos lujosos libritos prestige nos contarán la historia de Zatanna, Sebastian Faust, Enchantress, Sargon y otros personajes místicos de DC, ahora convertidos en jóvenes estudiantes en esta universidad donde concurren chicos con talento para la magia, obviamente inspirada en Hogwarts, la escuela creada por J.K. Rowling para la saga de Harry Potter. “La diferencia -dice Kwitney- es que esa otra escuela no tiene en su campus a la House of Mystery o la House of Secrets”.

Según anticipan los autores, dentro del alumnado (que incluye a Pia Morales, un personaje 100% nuevo) hay uno destinado a traicionar al resto y convertirse en una abominable fuerza del mal.

La impactante portada del primer número es obra de nuestro compatriota (e ídolo) Julián Totino Tedesco.