Afiliate al sindicato

DC anuncia para Marzo una miniserie de seis episodios que, por primera vez, tiene como protagonistas a los villanos del Crime Syndicate. Andy Schmidt y Kieran McKeown van a revelar cómo se conocieron Ultraman, Superwoman, Owlman, Emerald Knight (antes llamado Power Ring), Johnny Quick, y Atomika, cómo se formó el grupo y de paso, nos van a presentar una nueva versión de Tierra-3, posterior a la más reciente reescritura del Universo DC que tuvo lugar en Dark Nights: Death Metal. La miniserie va a incluir también historias cortas que narrarán los orígenes de cada uno de los miembros del grupo en forma individual, empezando por Ultraman, cuyo origen será dibujado por Bryan Hitch.

Kieran McKeown no me suena de ningún lado y las páginas que se dieron a conocer hasta ahora no me hacen tenerle mucha fe. Schmidt, por su parte, tiene la oportunidad de ponerse al frente de un proyecto él solito, después de haber co-escrito junto con Dan Jurgens y Robert Venditti el especial de Generations: Shattered.

Es muy loco que un grupo de personajes presentado en 1964 (Justice League of America nº29) reciba un origen 57 años más tarde, pero bueno, en algún momento iba a suceder y no está mal que sea ahora.