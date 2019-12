Al Rey de Constantinopla es una novela gráfica de 112 páginas, escrita y dibujada por Fer Calvi, originalmente serializada en las páginas de Fierro. Ahora el sello Hotel de las Ideas la recopila en un hermoso libro, en blanco, negro y bitono, que ya se consigue en comiquerías y librerías a $ 480.

Solo quien es paranoicx puede ver la conspiración. Y solo quien puede verla, puede contarla. La protagonista de este libro escribe guiones para TV. Ojos risueños la observan por la calle, recibe llamadas amenazantes, le modifican sus libretos, y no deja de interceptarla un espía escondido en los más diversos disfraces. Así quedará envuelta en una intriga de ciencia-ficción, pero defectuosa: la información no está demasiado oculta y los villanos no parecen querer esconder sus planes. ¿Quées peor, ignorar o saber?

Calvi pone sobre la mesa los tópicos de la literatura de ciencia ficción. Los aliens, el poder, el heroísmo, en fin, la literatura, todo tiene sus reglas. Y descubrirlas es matar al Monstruo Final.