¡Allred en Doom Patrol!

En Abril, el sello Young Animals de DC nos cumple el sueño a muchos pibes: el nº7 de Doom Patrol tiene como dibujante invitado nada menos que a Mike Allred.

Es un sólo episodio. escrito como siempre por Gerard Way, que gira en torno al regreso de Niles Caulder, el Jefe, decidido a que la nueva Doom Patrol se parezca mucho a la antigua Doom Patrol, una idea que no hace muy feliz a todo el mundo. Pero estamos hablando del fundador del grupo, cuya habilidad para manipular voluntades no disminuyó en absoluto a pesar de los años transcurridos, así que nadie toma decisiones impulsivas. Seguro que algo se trae entre manos.