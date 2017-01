Archie reparte one-shots

Archie Comics parece decidida a testear nuevas ideas mediante el formato de los one-shots, números especiales de 48 páginas, con historias autoconclusivas y conceptos originales, a ver si los fans responden y se pueden convertir en series regulares.

Para Marzo, hay anunciados nada menos que cuatro one-shots. Repasemos:

Sabrina The Teenage Witch tiene su especial escrito por Katie Cook y dibujado por Andy Price (autores de My Little Pony: Friendship is Magic), en el que nos cuentan qué pasa cuando la brujita, educada en su caas por sus tías, entra a la universidad y da sus primeros pasos en “el mundo real”. Amigas, chicos, fiestas… y otras revelaciones impactantes que sacudirán su mundo en formas que nunca esperó!

También tenemos el regreso de Little Archie, la versión infantil del pelirrojo de Riverdale y sus amigos, en cómicas aventuras que tienen que ver con un gato… muy especial. Los autores son Art Baltazar y Franco, la recordada dupla de Tiny Titans.

Jughead protagoniza The Hunger, un especial en clave de película de terror en el cual el guionista Frank Tieri (Wolverine) y el dibujante Michael Walsh (Secret Avengers) vinculan el hambre eterno de Jughead con la maldición de los licántropos. Parece una historia dark, no apuntada en lo más mínimo al público infantil.

Finalmente, The Archies, la banda liderada por el pelirrojo tiene también su one-shot en el que los chicos de Riverdale perseguirán el sueño de triunfar como estrellas de rock. Música, amigos y diversión en una historia escrita por Alex Segura y Matthew Rosenberg (Archie Meets Ramones) y dibujada por Joe Eisma.