Archie vuelve a 1941

Archie Andrews debutó en 1941, en el nº22 de Pep Comics pero -como todas las historietas humorísticas de ese entonces- nunca se hizo mucho cargo del contexto histórico en el que transcurrían sus correrías. Ahora el maestro Mark Waid y su adláter Bryan Augustyn nos plantean lo mismo que nos planteara Emile Bravo con Spirou hace más de 10 años: una aventura de Archie situada en 1941 que juegue con el trasfondo del mundo real, es decir, la Segunda Guerra Mundial.

Se viene la entrada de los EEUU a la contienda, los chicos de Riverdale ya están casi en edad de ser reclutados y hay revuelo entre los jóvenes del pueblo. No hay que ser un genio para adivinar que tanto Archie como Reggie Mantle terminarán entre los miles y miles y pibes alistados para ir al frente.

Archie 1941 es una saga de cinco episodios que empieza a publicarse en Septiembre, con dibujos de Peter Krause (seguramente lo recordarán los lectores de Power of Shazam!). Además es la despedida de Mark Waid del mundo de Archie, ya que en el nº700 la serie regular pasa a otras manos.

Dice Waid “Me encanta la interpretación contemporánea de los chicos, pero esta historia, donde es tanto lo que está en juego, les suma una profundidad emocional extra que me sorprende”. Y claro, si esto funciona, no se descartan las secuelas: “Ojalá esto tenga éxito -dice el guionista- y no paremos hasta el Verano del Amor!”.

¿Se animarán a mostrarnos a Archie y sus amigos convertidos en hippies, fumando faso y garchando todos con todos? Me parece que no, que no va a pasar de una humorada de Mark Waid. Pero no pierdo las esperanza…