Atenti a los villanos

Probablemente como consecuencia del éxito que está teniendo la serie regular del Joker, DC anuncia para Septiembre un one-shot y tres nuevas series centradas en personajes que habitualmente confrontan con nuestros héroes.

La primera serie es Deathstroke, Inc., la única pensada con continuidad ilimitada. Está a cargo del habilidoso pulpo Joshua Williamson y de un dibujante ya curtido pero todavía muy irregular como es Howard Porter. Esta vez, Slade Wislon va a trabajar de mercenario al servicio de una agencia que le propone ganar mucha plata cazando a los villanos más temibles del Universo DC. Su socia en esta empresa será nada menos que Black Canary. La serie promete acción al límite, mala leche y un misterio de gran envergadura que crecerá en los rincones más sombríos del DCU.

Black Manta, flagelo de los siete mares y eterno rival de Aquaman, tendrá también su serie propia, en este caso seis episodios escritos por Chuck Brown y dibujados por Valentine De Landro (ambos de origen afroamericano). La trama llevará a Black Manta a hacer virtualmente cualquier cosa para apoderarse de un extraño metal de increíbles poderes, para lo cual deberá ganarle de mano a otra pirata subacuática llamada Torrid y a un nuevo villano más maligno que él (y que varios más) llamado Devil Ray. Muy loco que DC todavía encuentre autores dispuestos a inventar nuevos personajes, sabiendo que si pegan, la guita grossa se la va a llevar la editorial…

Pareciera ser que en la nueva película del Suicide Squad el que se lleva todos los aplausos es el King Shark, por eso el popular depredador subacuático también tendrá su serie de seis episodios, escrita por otro pulpo, Tim Seeley, y dibujada por el gran Scott Kolins. Esta vez, el sanguinario megalodón deberá participar en un torneo místico organizado por su padre, el dios de los tiburones, y confrontar con guerreros brutales como Queen Tiger, King Roach, Prince Nematode, Princess Peregrine y el aterrador Man King. Violencia y descontrol garantizados.

Finalmente, en Octubre y cerquita de Halloween, se viene una antología de 80 páginas en formato prestige llamada Are You Afraid of Darkseid?, con ocho historias cortas que juegan con el tema del miedo y el terror. Estarán el propio Darkseid, los Teen Titans, Batman, Superman, Harley Quinn y varias figuras más, en breves aventuras a cargo de autores nuevos o desconocidos, entre los que se destacan Ed Brisson, Jeremy Haun, Mike Norton y Jesús Hervás. Habitualmente en estas antologías se suele filtrar alguna perlita realmente notable, y como rara vez se las incluye en TPBs, no es mala idea capturarlas en su publicación original.