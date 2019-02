Atlas de Oriente

Uno de los títulos que relanza Marvel como parte del mega-evento de War of the Realms es Agents of Atlas, retomando aquella idea de Jeff Parker y Leonard Kirk, pero con una vuelta de tuerca: ahora el grupo nuclea a personajes asiáticos como Amadeus Cho, Shang-Chi, Silk y Jimmy Cho además de varios personajes originados en los videojuegos como Wave, Luna Snow, Aero, Sword Master, Crescent y Io.

La premisa de este retorno es defender una Asia amenazada por Sindr, la Reina de las Cenizas. Estos nuevos Agentes de Atlas están escritos por Greg Pak y dibujados por Gang-Hyuk Lim.

La nueva Agent of Atlas arranca en Mayo, pero todavía no se anunció si es una serie limitada o una serie regular.