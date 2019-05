Hace un año, cerrábamos la mega-nota de Deadman con aquella aparición de Batman y Ra´s al Ghul, en una saga que Neal Adams prometía continuar en cualquier momento. Después de algunas demoras, el momento llegará en Agosto, cuando aparezca el nº1 de Batman vs. Ra´s Al Ghul, una miniserie de seis episodios íntegramente a cargo del legendario (y septuagenario) artista.

Adams creó a Ra´s al Ghul junto a Denny O´Neil allá por 1971 pero -fuera de aquella saga iniciada en el nº232 de Batman- no tuvo tantas chances de dibujarlo. Ahora vuelve por la revancha, en un arco conectado con el evento conocido como Year of the Villain.

Batman, Deadman y el GCPD intentarán llevar el orden a una Gotham sitiada por terroristas, a su vez liderados por un monstruo inhumano. Pero el único que puede salvar a la ciudad y su gente de un holocausto nuclear es Ra´s al Ghul y su fuerza de seguridad privada. ¿Y ahora?