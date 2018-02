Bendis hace la Gran Byrne

Brian Michael Bendis sigue revelando detalles de su desembarco en DC, y algunos son sinceramente shockeantes.

En Abril, como ya contamos, veremos el primer trabajo de Bendis en DC, una historia corta dentro del nº1000 de Action Comics. En Mayo, sale el nº0 de DC Nation, que incluye otra historia corta de Superman, esta vez con el maestro José Luis García-López a cargo de los dibujos.

Entre Mayo y Junio se viene una serie semanal de seis episodios titulada (así, de una) Man Of Steel. La idea es que Bendis pase en limpio la historia de Superman, obviamente con libertad para agregar y eliminar elementos a la mitología del personaje, como lo hiciera John Byrne en 1986. Cada episodio tendrá un dibujante distinto, y el sexteto está integrado por Ivan Reis, Evan “Doc” Shaner, Ryan Sook, Kevin Maguire, Adam Hughes y Jason Fabok. Nada mal.

Según Bendis “en Man of Steel vamos a ver el debut de un nuevo e impactante villano, profundamente conectado al origen de Superman y a su legado. Vamos a sumarle lo más posible al mito de Superman. Los personajes que debutan en esta saga, incluyendo a este nuevo villano, van a tener un efecto potente en toda la familia de Superman y más alla”.

De ahí nos vamos a Julio, cuando regresan Action Comics (con el nº1001) y Superman, con un nuevo nº1 (el cuarto), ambas convertidas en series mensuales. Bendis va a escribir ambas series y todavía no se anunciaron los dibujantes. Su idea es que Superman sea un título más aventurero y Action se centre más en la vida diaria de Clark Kent en Metropolis y el Daily Planet, con el objetivo de que la ciudad de Superman logre crecer como entidad ficticia al nivel que hoy ostenta Gotham City. “Todo lo que va a pasar en estas series -anticipa Bendis- es consecuencia de las bombas que tiramos en la Action Comics nº1000, pero profundizando mucho más”.

Además, Bendis se trae a DC las series de su propia creación, con un acuerdo especial que le permite retener íntegramente los derechos. Se supone que DC se pondrá las pilas que no se puso Marvel para republicar (ya sea en papel o en soporte digital) y promocionar como corresponde títulos como Powers, United States Of Murder Inc, Aka Goldfish, Jinx, Brilliant, Takio y demás. Veremos cómo les va.