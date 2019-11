Bestias en Dark Horse

Entre las novedades que anuncia Dark Horse para el mes de Febrero llaman la atención cuatro miniseries en las que abundan los artistas consagrados. Vamos a repasarlas.

Mike Mignola vuelve a la carga con Hellboy and the B.P.R.D., esta vez con una aventura en dos partes titulada «The Return of Effie Kolb». Una secuela a la alucinante“The Crooked Man” en la que además veremos el debut en el Universo Hellboy del virtuoso dibujante Zach Howard, un animal del lápiz y la tinta. Ya sólo por eso hay que tenerla.

También en Febrero tendremos el debut de BANG!, una mini de cinco episodios con otro equipo de lujo: escribe Matt Kindt y dibuja Wilfredo Torres. La historia involucra a un temible agente del recontra-espionaje, una escritora de novelas de misterio que se jubila para convertirse en una detective sesentona, un hombre de acción que consume una droga extraña, una organización terrorista que parece omnipotente y un escritor de ciencia-ficción cuyos libros podrían tener la clave para salvar a la realidad… o destruirla. Obviamente el maestro Kindt va por todo.

Después de adaptar al comic el relato de Neil Gaiman «A Study in Emerald», Rafael Scavone y el inmenso Rafael Albuquerque vuelven a colaborar, ahora en una miniserie de cuatro entregas llamada Hidden Society. Un mundo oculto a nuestros ojos lleno de deidades, demonios, magia, secretos oscuros y peligros primales que podrían devastar para siempre toda la vida del planeta.

Y cerramos con Tomorrow, la nueva creación de Peter Milligan de la que ya dimos un anticipo el mes pasado, junto al ascendente dibujante Jesús Hervas, un español que la estuvo rompiendo en varios títulos de BOOM! Studios.

Andá viendo qué te gusta como para esperar los TPBs…