Beto Hernández a los tiros

IDW anuncia para Diciembre el primer episodio de Assassinistas, una nueva serie que se suma a Black Crown, el sello con material propiedad de los autores que coordina Shelly Bond.

La guionista es Tini Howard, una estrella en ascenso que viene de dejar su marca en series como Rick & Morty, Power Rangers y The Magdalena. Y el dibujante no es otro que el legendario Gilbert “Beto” Hernández, uno de los creadores más prestigiosos del ámbito del comic norteamericano, a quien acompaña el colorista Rob Davis.

La historia se centra en una asesina a sueldo que debe volver al ruedo luego de varios años retirada. Es un comic de acción, con una dinámica de familia complicada, personajes complejos y el compromiso de explorar cómo las características de este ámbito profesional afecta las relaciones con amigos y familiares. Los protagonistas son Octavia y su hijo Dominic, y la guionista dice “me obsesiona la relación entre Sarah y John Connor y todas las formas en las que la franquicia de Terminator casi logra algo genial pero lo termina desaprovechando. Por eso quería un equipo compuesto por una madre y su hijo”.

Sigue Tini Howard: “Tenemos a tres mujeres que se reúnen años después de su momento más álgido, años después de que dejaron de operar bajo las leyes de “chicas con chumbos” y empezaron a hacer cosas como madurar, tener hijos, tener trabajos “de verdad”. Pero claro, ese mundo nunca te abandona, y eso es lo que pone en marcha la trama. Por el otro lado está la relación de Dominic con su novio y con su mamá… o sea que es una mezcla entre The Expendables y Fun Home.



Y agrega Beto Hernandez: “Cada vez que dibujo un comic mi objetivo es improvisra, pero esta vez me esfuerzo por lograr la auto-disciplina. Trasladar a la página con la maor precisión posible lo que me pide la guionista. Lo más atractivo de la historia para mí es que hay todo un tramo muy prominente ambientado en la era disco. Yo vengo del palo contrario, del punk, o sea que no me interesa para nada la música disco. Pero a la hora de poner eso en la página, resultó ser lo más atrapante”.