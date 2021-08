Black Jack manda saludos

La editorial argentina Kemuri Ediciones anuncia que pronto lanzará la versión local de “Give my regards to Black Jack”, el manga de Shuho Sato, en seis tomos trimestrales de más de 400 páginas.

A diferencia de las ediciones peruana y española, esta tendrá una traducción que incorpora modismos argentinos.

La síntesis argumental que nos ofrece Kemuri dice:

«Eijiro Saito, de 25 años, acaba de terminar la licenciatura en medicina en la Universidad Eiroku y ha empezado sus prácticas como médico en el Hospital Universitario Eiroku, donde cobra una auténtica miseria por su trabajo. Saito vivirá en carnes la cruda realidad de la medicina japonesa y deberá sobrevivir en un entorno hostil donde se valora más el beneficio económico que los valores humanitarios en el ejercicio de la medicina».