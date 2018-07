Brubaker y Phillips, una adicción

Como ya es costumbre, la consagradísima y exitosa dupla integrada por Ed Brubaker y Sean Phillips anuncia un nuevo proyecto, siempre en Image, donde hace varios años que juegan de local.

Esta vez hay una novedad: My Heroes Have Always Been Junkies (mis héroes siempre fueron drogadictos) no es una serie de varios episodios (como las que firmaron Brubaker y Phillips en los casi 20 años que llevan trabajando en equipo), sino una novela gráfica autoconclusiva, que se publicará toda de un saque, en Octubre y en tapa dura.

En My Heroes Have Always Been Junkies, Brubaker y Phillips cuentan la historia de Ellie, una chica que -desde la muerte de su madre drogadicta- está obsesionada con los drogadictos famosos. Esas almas trágicas que no pudieron resistir la atracción de pídoras y jeringas, son sus ángeles, sus ídolos. Pero cuando Ellie cae en una clínica de rehabilitación de alta gama, descubre que nada es lo que parece ser. Es la hora de que lo romántico se vuelva peligroso, y que drogas y asesinatos caminen de la mano.

Una cautivante historia de tránsito hacia la adultez, propulsada en base a drogas, cultura pop, romance, obsesiones, crímenes y esas cosas que uno encuentra cuando sale a buscar oscuridad.

Número puesto para ganar varios premios importantes en 2019…