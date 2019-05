Cambios en Batman

Desde hace tiempo, el guionista Tom King venía hablando de un plan a largo plazo en la revista de Batman, de una gran saga que finalizaría en el nº100. Pero pasaron cosas y esto se modificó.

Lo más importante es que a partir de Enero de 2020, la revista de Batman vuelve a ser mensual. Y para no perderse los mangos que DC le saca (con excesiva facilidad) a los fans del personaje, el título central se va a complementar con una nueva serie, o en realidad una maxi-serie de 12 episodios, que saldrá mensual a lo largo de todo 2020: Batman/ Catwoman.

El guionista de Batman/ Catwoman será el mismísimo Tom King, quien deja el título principal de Batman tras el nº85, o sea, cuando termina el arco llamado “City of Bane” (enganchado también con la consigna de Year of the Villain). La nueva serie irá en paralelo a la revista de Batman, y a la de Catwoman, donde Joelle Jones está haciendo un gran trabajo. El dibujante será Clay Mann, amigo e ídolo de Tom King, con quien colabora en la polémica Heroes in Crisis.

“No es fácil irse de Batman. -dice King- Es una bendición y una alegría estar en esa revista. Pero la dejo para trabajar en el proyecto más grande, más ambicioso de mi carrera, una historieta en la que voy a trabajar con los mejores colaboradores imaginables. Es la historia que siempre quise contar, y la vamos a contar con Clay Mann, el hombre a quien yo considero el mejor dibujante de historietas de todos, y además un hermano”.

¿Y quién se hará cargo de la revista de Batman a partir del nº86? Por ahora DC se guarda ese dato y los fans empiezan a mirar para el lado de Brian Michael Bendis…