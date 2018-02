Cancelaciones y mutaciones

Entre los títulos que DC anuncia para Abril, no aparecen Harley Quinn, Titans y Teen Titans. Se supone que Harley Quinn se toma un respiro para luego volver a la periodicidad quincenal. Titans y Teen Titans… parece más difícil. Lo más probable es que se relance un sólo título de los Titans una vez que sus miembros terminen su participación en el evento semanal No Justice.

También vinculado a ese evento, Justice League of America termina en el nº29.

Otras series que llegan a su fin son Batgirl & the Birds of Prey (el último es el nº22), Supergirl (nº20) y Trinity (nº22)

Super Sons cierra en el nº16, pero su guionista, Peter J. Tomasi, aclara que no se debe a un bajón de ventas sino a cambios que se van a ver en los títulos de Superman (indirectamente, nos está diciendo que el Man of Steel de Bendis va a reescribir de nuevo la historia del Hombre de Acero, y probablemente queden fuera de continuidad el matrimonio con Lois y/o el nacimiento de Jon).

Para que los fans mantengan la ilusión de que realmente habrá más aventuras de los Super Sons, en Junio saldrá a la venta el Super Sons/Dynomutt Special, un team-up con Dynomutt y Blue Falcon. Es un one-shot de 38 páginas, escrito por Tomasi y dibujado por Fernando Pasarin. Lo más probable es que “haya sobrado” de esa tanda de one-shots que DC lanzó el año pasado, en los que los héroes del DCU se cruzaban con distintos personajes de Looney Tunes y Hanna-Barbera.

Y una bizarreada más: en su momento, New Challengers se anunció como una serie regular, escrita por Scott Snyder. Ahora que tiene fecha de salida el nº1, nos dicen que se trata de una miniserie de seis episodios y que Snyder co-escribe los guiones junto al ignoto Aaron Gillespie. Falta que nos digan que Andy Kubert dibuja sólo los dos primeros números y después lo reemplaza algún croto de la B Metropolitana… Pero bueno, uno es fan incondicional de los Challengers of the Unknown, así que aunque este primer arco sea el único, vamos a apoyar.