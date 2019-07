Presente en los kioscos de EEUU desde 1952, la revista MAD es una institución en el mundo de la historieta y el humor gráfico. Pero, no nos olvidemos que desde principios de los ´90 la parte empresarial de la revista está en manos de DC Comics (hoy DC Entertainment), unos muchachos que apenas entienden algo de superhéroes y muy poco de humor. Con lo cual era obvio que, en algún momento, iban a hacer desaparecer a este espacio con el que nunca supieron realmente qué catzo hacer.

Ahora se confirmó que el número que sale en Agosto (nº9 de la segunda etapa, iniciada en 2018, cuando la redacción se mudó de New York a Burbank) será el último que ofrezca material nuevo. De ahí en más, MAD desaparecerá de su circuito de venta tradicional (los kioscos) para venderse sólo por suscripción y en el circuito de comiquerías donde -lógicamente- no está el grueso de su base de lectores. Esto tiene que ver con la enorme distancia que fueron tomando casi todas las editoriales de comics (no sólo DC) del circuito de kioscos, que es donde siempre funcionó MAD.

A partir del nº10, MAD va a ofrecer sólo reediciones de artículos e historietas seleccionados de los 67 años anteriores, con nuevas portadas. Y en los números especiales (como los tradicionales números de fin de año) aparentemente van a incluir algo de material inédito. La idea es seguir generando números especiales y reediciones en libro del material ya publicado, como para que la marca MAD no se pierda y, de alguna manera, siga viva.

¿Tiene sentido algo de esto? Yo creo que no, que MAD dejó de tener sentido cuando dejó de molestar, de incomodar, de ser un medio contracultural, provocativo, kilombero. Hoy el humor mala leche, contestatario, pensado para pincharle los huevos a los poderosos, pasa por otro lado. MAD, lamentablemente, bajó muchas de sus banderas y hoy ya debe ser muy difícil vendérsela al público adolescente y joven, que fue siempre el que consumió con pasión esta emblemática revista.