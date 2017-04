Chaykin, dispuesto a todo

Desde el año pasado que Image nos viene cebando con The Divided States of Hysteria, la nueva serie del maestro Howard Chaykin, que amenaza con convertirse en la obra más polémica en la ilustre carrera de este autor que jamás le escapó a la controversia.

The Divided States of Hysteria cuenta la historia de la segunda Guerra Civil Estadounidense, que se desata luego de que un ataque terrorista destruye la ciudad de New York. Chaykin nos invita a descubrir un EEUU estupefacto, un EEUU enfurecido, un EEUU aterrorizado, un EEUU destrozado por la codicia y el racismo, la violencia y el miedo, el nihilismo y la tragedia.

Para avivar de entrada la polémica, dijo el maestro: “Black Kiss estuvo prohibida en el Reino Unido y Canadá. Gracias a The Divided States of Hysteria, es probable que me metan preso acá, en Estados Unidos”.



El primer episodio se publica el 7 de Junio y hasta entonces seguiremos juntando calentura…