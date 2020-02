Cinco one-shots para la 5-G

La nueva continuidad de DC, que debutara hace poquito en el nº750 de Wonder Woman, va a tener su puesta en vigencia a toda fanfarria en el one-shot Generation Zero: Gods Among Us, que se va a regalar en Mayo, para celebrar el Free Comic Book Day.

Pero después habrá que explicar y darle sustancia al nuevo timeline y para eso saldrán (también a partir de Mayo) cinco one-shots, cada uno centrado en una de las generaciones. La primera, conocida como «La Era de los Misterios» tendrá su one-shot a cargo del ignoto guionista Andy Schmidt y el glorioso dibujante Doug Mahnke. Por supuesto hará foco en los personajes de la Golden Age: Wonder Woman, Alan Scott, las versiones clásicas del Spectre y Mr. Terrific, Lucius Fox, Alfred Pennyworth y muchos más. Ahí nos enteraremos de un montón de secretos y veremos historias y puntitas de historias que se van a explorar más adelante.

Los cuatro one-shots a salir en los meses siguientes son Generation Two: Age of the Metahuman, Generation Three: Age of Crisis, Generation Four: Age of Rebirth y Generation Five: Age of Tomorrow. Entre los autores confirmados están Brian Michael Bendis, Dan Jurgens, Robert Venditti, Joshua Williamson, Bryan Hitch, Mikel Janín, Ivan Reis y David Marquez.

«La idea de los especiales de Generation -dice Dan DiDio- es insuflarle vida al nuevo timeline de DC. Todas las grandes historias y eventos de los más de 80 años de publicaciones de DC van a crear el marco y el contexto para las grandiosas aventuras nuevas que tenemos planeadas».

Mientras tanto, seguimos disfrutando de pequeñas apariciones de los héroes de la Justice Society en distintas publicaciones, como esta paginita de Wildcat aparecida en la antología Crimes of passion.