Colección Spider-Man de Clarín

Ya se puede conseguir en kioscos de revistas el primer tomo de la Colección Spider-Man que publica el diario Clarín. Serán 15 entregas semanales que se consiguen por $9,90 más el cupón que viene con el diario (sin cupón sale $16,90).

El cronograma de publicación se inició con “The Other: Evolve or Die”, que abarcará hasta el tercer volumen. Luego vendrán “Civil War” (tomos 4 al 7), “Back in Black” (8 y 9), “One More Day” (10), y “Brand New Day” (11 al 15).