Conan vuelve a Marvel

Conan the Barbarian, el icónico personaje creado por Robert E. Howard en 1932 para la revista Weird Tales, está por reaparecer en el mundo de los comics. Marvel, la editorial que en 1970 convirtió al bárbaro en un héroe del comic, anuncia que tiene una vez más la licencia y que a partir de 2019 volverá a publicar historietas de Conan, tal como lo hiciera durante 30 años.

Después de 275 números de Conan the Barbarian y 235 de Savage Sword of Conan (más unas cuantas miniseries, novelas gráficas, etc.), Marvel perdió la licencia en el 2000, y entre 2003 y 2017 los comics de Conan fueron producidos por Dark Horse. Ahora se firmó un nuevo acuerdo entre la Casa de las Ideas y Conan Properties International para que el cimmeriano reaparezca con el logo de Marvel en sus portadas.

Y si bien no hay anuncios oficiales en cuanto a los autores que lanzarán la nueva serie de Conan en 2019, ya suenan fuerte los nombres de Jason Aaron y Esad Ribic (nada menos).