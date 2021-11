Connelly, más oscuro que nunca

Mucho se habló del gran éxito que consiguió Damián Connelly con la publicación en Estados Unidos de Me Prometiste Oscuridad/ You Promised Me Darkness, la obra que lo tuvo como guionista y dibujante y que felizmente está editada también en nuestro país.

Ahora la editorial Behemoth anuncia para Febrero una segunda miniserie centrada en los mismos personajes, y titulada Follow Me Into Darkness. Esta vez, la oscuridad guía a Yuko y Sebastian hasta Alaska, donde buscarán a una nena que vive escondida en un bosque y que puede ser la clave para prevenir el juicio final que se avecina.

Una vez más, nuestro compatriota se encarga de los guiones y los dibujos de esta saga vertiguesca que ofrece ideas y tramas para explorar un rato largo.