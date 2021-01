Crece la familia X

En Abril, Marvel lanza el nº1 de Way of X, un nuevo spin-off de X-Men, esta vez centrado en un conflicto espiritual en el centro de Krakoa, la nación mutante, y con Nightcrawler como protagonista.

El equipo creativo está integrado por Simon Spurrier (el consagrado guionista de Coda) y el dibujante Bob Quinn. Para secundar a Nightcrawler, los autores eligieron a Blink, Pixie y Dr. Nemesis, todos personajes de relativamente poca trayectoria en el Universo Marvel.

Obviamente, la idea es que Way of X enganche con Reign of X y con toda la movida que desde 2018 lidera Jonathan Hickman y que logró que -otra vez- la línea de títulos de X-Men exceda ampliamente el volumen que alguien en su sano juicio puede comprar o leer en el lapso de 30 días.