Crece la línea DC Ink

DC Ink es la línea de novelas gráficas que publica DC, apuntada al público joven y sobre todo al mercado de librerías. La idea es contratar a exitosos autores y autoras de literatura juvenil y darles vía libre para que creen historias autoconclusivas, fuera de continuidad, que permitan mostrarle a nuevos lectores los personajes icónicos de la editorial.

En Julio llegará a las librerías la novela gráfica de Raven, escrita por Kami García y dibujada por Gabriel Picolo. La historia se centra en Rachel Roth, una chica de 17 años que se muda a New Orleans, a vivir con la familia de su madre adoptiva luego de un trágico accidente. El pasado y el presente de Raven colidarán cuando pasen cosas raras durante su último año de escuela secundaria. Para el año que viene, García y Picolo tienen confirmada una secuela, con Beast Boy como protagonista.

También para 2020 están confirmadas The Oracle Code (escrita por Marieke Nijkamp y dibujada por Manuel Preitano), Gotham High (escrita por Melissa de la Cruz y dibujada por Thomas Pitilli), Shadow of the Batgirl (a cargo de Sarah Kuhn y Nicole Goux) y The Lost Carnival: a Dick Grayson graphic novel (escrita por Michael Moreci y dibujada por Sas Milledge).

Interesante jugada de DC, que por suerte no se resigna a ser la Unión Cívica Radical de los comics.