Crímenes pasionales

Anticipándose a San Valentín, DC lanza a principios de Febrero la antología en formato prestige titulada Crimes of Passion, un one-shot repleto de historias cortas que combinan romance y crimen.

En total son 10 historietas de ocho páginas, por las que veremos desfilar a personajes obvios como Batman, Catwoman y Harley Quinn, y otros menos obvios como The Question, Slam Bradley o el Pied Piper. Como siempre, lo importante es que metan mano autores interesantes y acá aparecen firmas como las de James Tynion IV, Steve Orlando, Jay Baruchel (el actor de How to Train your Dragon), Greg Smallwood, Riley Rossmo, Mike Norton y el glorioso John Paul Leon, entre otros.

Pasión, traiciones, asesinatos y varias sorpresas como para que San Valentín deje de ser la cursilería chota que siempre fue.