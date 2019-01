Cutie Honey en castellano

La semana que viene se publica en España el manga Cutie Honey: The Legend, a través del sello Ooso Cómics. No es la serie original de los años ´70, sino un tomo único de 480 páginas, realizado por el maestro Go Nagai en tiempos más recientes para la editorial Akita Shoten.

Ooso Cómics lanza el manga en castellano, pero también ofrece una edición en catalán.

Clásico absoluto desde su aparición en 1973, Cutie Honey narra la historia de Honey Kisaragi, un androide increíblemente humano y consciente de la moda, con la capacidad única de transformar su cuerpo en una amplia gama de escandalosos disfraces pero a la vez elegantes, cada uno de los cuales tiene su propia y deslumbrante habilidad. Después de un altercado con una siniestra organización criminal secreta llamada Panther Claw, Honey tiene como misión atraparlos.