David Sala, autobiográfico

Este mes, la editorial Casterman publica en Francia Le Poids des Héros (los pies de los héroes), la nueva novela gráfica del maestro David Sala, esta vez como autor integral.

A lo largo de 176 páginas, Sala nos ofrece una majestuosa y cautivante reconstrucción de su infancia, un reencuentro con su trayectoria personal marcada desde temprano por las figuras tutelares de sus abuelos, héroes de la guerra y de la resistencia. De la infancia a la adolescencia, siempre desde el punto de vista de este nene, Le Poids des Héros nos permite acceder a las zonas oscuras de la vida del autor, un periplo de aprendizaje, de exploración, en el que no faltan las carreras de bicicletas, el descubrimiento del rap estadounidense y los tiempos de su iniciación artística en la escuela Emile Cohl.

No me hago grandes ilusiones de que esto se publique en castellano, porque ni siquiera se han traducido a nuestro idioma todas las obras en las que Sala formó equipo con el guionista argentino Jorge Zentner. Pero como fan incondicional de este excelente autor, no puedo menos que ponerle garra y esperanza.