DC a todo Batman

Y hablamos de la antología de Batman con autores de distintos países del mundo, pero Septiembre también tendrá otros lanzamientos relacionados con el popular murciélago.

En los títulos que ya están publicándose, se viene un crossover titulado Fear State, y con gran protagonismo para el Scarecrow. Pero también hay series nuevas que arrancan en Septiembre.

La más promocionada es I am Batman, una colección mensual a cargo de John Ridley (que viene de juntar chapa en pala en su labor para Hollywood y en The Other History of the DC Universe) y con dibujos del glorioso Olivier Coipel. Esta vez el protagonista es Jace Fox, el Batman surgido en Future State, quien deberá proteger a las calles de Gotham con su nuevo y mejorado bati-traje. Se viene una insurrección armada, fogoneada por el Anti-Oracle, la voz de la desinformación, la violencia y la anarquía.

Otra serie nueva es Batman Secret Files, que arranca con un especial dedicado a Miracle Molly, con guiones de James Tynion IV y dibujos de Dani. Todo el pasado de Miracle Molly (incluso el que ella misma desconoce) explorado a fondo para alegría de todos los fans que cosechó este nuevo y exitoso personaje.

Y además sale un one-shot llamado Batman-Knightwatch/ Bat-Tech Special, que tiene la particularidad de venderse a sólo 25 centavos de dólar. Esta es una aventura de protagonismo grupal, con Batgirl, Robin y una nueva red de informantes y espías llamada Knightwatch. Esto está escrito por J. Torres y dibujado por Erich Owen.