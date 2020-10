DC a todo Futuro

DC ya dio a conocer todos los detalles de Future State, el evento que se va a desarrollar durante Enero y Febrero, con ese salto al futuro que originalmente iba a ser la 5-G. El final de Dark Nights: Death Metal va a dar pie a toda una serie de especiales y miniseries, que serán lo único que va a aparecer en la línea superheroica de DC durante esos dos meses. Después, en Marzo, volverán las series regulares (veremos cuáles) con nuevas aventuras ambientadas en el 2021, y probablemente con muchas novedades en materia de continuidad, de equipos creativos y de reinicios en la numeración.

Según Marie Javins, «cuando el evento arranque en Enero, algunos lectores perspicaces van a encontrar no sólo los rastros que ya hemos dejado en nuestras series habituales, sino incluso pistas y detalles de lo que va a pasar en 2021».

El evento se va a desarrollar en tres formatos distintos: antologías con varias historias cortas, miniseries (suponemos que de dos episodios) y one-shots.

Future State: The Next Batman será una antología de cuatro números, donde vamos a ver historias de un montón de personajes vinculados a la Bat-Family, a cargo de autores como Paul Jenkins, Vita Ayala, Nick Derington y Emanuela Lupacchino.

Future State: Dark Detective también tendrá cuatro entregas, con historias cortas de varios personajes, en las que participan entre otros Mariko Tamaki, Matthew Rosenberg, Carmine di Giandomenico y Joshua Williamson.

La otra antología que tendrá cuatro números es Future State: Superman: Worlds of War, en la que vamos a tener trabajos de Mikel Janin y Becky Cloonan, entre otros.

Y después hay antologías que van a tener dos números:

Future State: Superman of Metropolis, Future State: Immortal Wonder Woman, Future State: Justice League, Future State: Green Lantern y Future State: Suicide Squad, con autores como Cully Hamner, Joshua Williamson, Robson Rocha, Becky Cloonan, Marcio Takara, Tom Raney, Robbie Thompson, Clayton Henry y Fernando Pasarin.

En cuanto a miniseries, hay un montón:

Future State: Batman/Superman (por Gene Luen Yang y Ben Oliver), Future State: Catwoman (por Ram V. y Otto Schmidt), Future State: Harley Quinn (por Stephanie Phillips y Simone Di Meo), Future State: Nightwing (por Andrew Constant y Nicola Scott), Future State: Robin Eternal (por Meghan Fitzmartin y Eddy Barrows), Future State: Kara Zor-El, Superwoman (por Marguerite Bennett y Marguerite Sauvage), Future State: Legion of Super-Heroes (por Brian Michael Bendis y Riley Rossmo), Future State: Superman/Wonder Woman (por Dan Watters y Leila del Duca), Future State: Superman vs. Imperious Lex (por Mark Russell and Steve Pugh, una de TRES números, prevista para terminar en Marzo de 2021), Future State: Wonder Woman (la WW brasileña, por Joëlle Jones), Future State: Aquaman (por Brandon Thomas y Daniel Sampere), Future State: The Flash (por Brandon Vietti y Dale Eaglesham), Future State: Teen Titans (por Tim Sheridan y Rafa Sandoval), Future State: SHAZAM! (por Tim Sheridan y Eduardo Pansica) y Future State: Swamp Thing (por Ram V y Mike Perkins).

También en Febrero sale el one-shot Future State: House of El, a cargo de Phillip Kennedy Johnson y Scott Godlewski.