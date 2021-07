DC afina la puntería

En Octubre se viene una nueva miniserie del sello Black Label en la que TomKing se junta con un dibujante espectacular para traer de vuelta a un personaje medio tercerón del que poca gente se acuerda. Ya lo hizo con Omega Men, con Mister Miracle, con Adam Strange y ahora va por Human Target, el querido Christopher Chance, aquel que fuera creado en 1972 nada menos que por Len Wein, Carmine Infantino y Dick Giordano.

Human Target arrancó el Siglo XXI militando en las filas de Vertigo, tuvo una miniserie en 2010 (escrita por Wein) que no conectaba ni con la versión de Vertigo ni con el Universo DC, y ahora sí, parece que la idea de King es vincularlo directamente con la rama troncal del DCU, en especial con los personajes que asociamos con la gloriosa Justice League International de J. M. DeMatteis, Keith Giffen, Kevin Maguire y familia. Por si faltara algo más para elevar la manija a niveles inhumanos, el dibujante será el siempre excelente Greg Smallwood.

También para Octubre se viene Deep Target, una miniserie de siete episodios, con protagonismo compartido entre Aquaman y Green Arrow. ¿Cómo nunca hubo una miniserie o una novela gráfica co-protagonizada por dos personajes que aparecieron por primera vez en la misma revista (el nº73 de More Fun), fueron co-creados por el mismo guionista (Mort Weisinger) y suelen pasar largas temporadas sin encabezar su propia colección? La verdad que cuesta explicarlo. Hubo alguna vez una idea de Alex Ross para encarar algo así, en la época en la que hacía esos álbumes en formato Treasury con los héroes más icónicos de DC, pero nunca llegó a buen puerto.

Y ahora es el turno de que lo intenten el guionista Brandon Thomas (que también tiene a su cargo la miniserie Aquaman: The Becoming, protagonizada por Aqualad) y el dibujante Ronan Cliquet. No le creo mucho al guionista cuando promete que Deep Target será «una aventura alucinante que alterará los mundos», pero por cariño a estos personajes (que festejan este año su 80º aniversario) le voy a dar una posibilidad.