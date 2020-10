DC apuesta a futuro

¿Cómo será bancar durante un año un universo con más de 80 años de rodaje y miles de personajes, pero sin una continuidad? Nunca pensamos que lo íbamos a ver, pero fue otra de las tantas sorpresas bizarras que nos dio este 2020: DC operó sin una continuidad definida, en un «vale todo» que -en una de esas- se resolvía con la puesta en marcha del 5G, pero que nunca se resolvió.

Originalmente el plan 5G iba a explotar en Mayo con un one-shot llamado Generation Zero: Gods Among Us,seguido de Generation One: Age of Mysteries, Generation Two: Age of the Metahuman, Generation Three: Age of Crisis, Generation Four: Age of Rebirth, para terminar en Generation Five: Age of Tomorrow. Nada de eso se llegó a publicar, pero sí se sabe que algunas historietas llegaron a escribirse y a dibujarse.

Ahora salió el nº 1027 de Detective Comics, un especial en formato de antología con varias historietas cortas, y en una de ellas (escrita y dibujada por Dan Jurgens) aparece Kamandi en 1939, donde se encuentra al primer Batman, el de la Detective nº 27 (con guantecitos violetas), lo cual establece que la continuidad original de la Golden Age sigue existiendo, por lo menos en alguna línea temporal o en alguna tierra paralela. Además (como en el plan original de la 5G) se vincula claramente a este Batman con 1939 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial.

La historia de Batman y Kamandi continúa en un especial previsto para Diciembre, Generations: Shattered, que no se sabe bien qué es. Podría ser una antología con historietas de las que se habían pensado para los especiales de la línea 5G, puede ser una única historia extensa con un amplio elenco protagónico (Booster Gold, Starfire, Steel, Sinestro, Kamandi, el Batman de 1939 y algunos más) o puede ser que se haya escrito una secuencia nueva, pensada para englobar en un único argumento a varias historias cortas de las que ya estaban encargadas cuando se desactivó el 5G. Yo me inclino por esto último.

Y de ahí nos iríamos a Enero, cuando se lanza el nº 1 de Generations: Future State, una saga que va a durar dos meses, y de la que por ahora no se sabe casi nada. Jim Lee dijo «esto no es el 5G», pero hasta ahora no hay mucha más información acerca de equipos creativos, personajes protagónicos o alcance de la historia a nivel continuidad. Viendo la cantidad de series que cierra DC entre Octubre y Diciembre, no sería ilógico que Future State presentara un cambio total en la continuidad, que se viera reflejado en Marzo con el lanzamiento de unas cuantas colecciones ambientadas en una versión remozada del Multiverso más antiguo del mercado. Veremos qué sucede.