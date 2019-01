DC cancela tres series

En Abril llegan a su fin tres colecciones de DC.

La única cancelación sorpresiva es la de Titans, que termina en el nº36. El guionista Dan Abnett le había agarrado la mano a la serie, los fans estaban bastante conformes con lo que venía sucediendo… y además hay una serie de TV de los Titans en curso que también tiene muy buena repercusión entre la hinchada. Sin embargo la serie mensual termina con el cierre del arco titulado “Into the Bleed”, suponemos que para dejar paso a un nuevo nº1, a cargo de un nuevo equipo creativo y quizás con una alineación más similar a la de la serie de TV.

Después tenemos el final de Damage, que llegó milagrosamente al nº16 de la mano del guionista Robert Venditti. Era obvio que este achaco grosero a Hulk iba a tener poco vuelo, y hasta ahí llegó. De la línea New Age of Heroes quedan en pie The Terrifics (el achaco a Fantastic Four) y Silencer (el clon de Punisher).

Y el otro título que se va al descenso es Scooby Apocalypse. Acá en realidad la sorpresa es que con una consigna tan bizarra la serie haya pasado del nº6. Lo cierto es que el guionista J.M. DeMatteis la remó tres años (durante un largo rato lo tuvo a Keith Giffen de co-guionista) y ahora sí, el nº36 será el último.