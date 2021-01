DC en Abril

Después de alcanzar en Marzo su record histórico en menor cantidad de series regulares, DC refuerza su oferta para Abril con algunos nuevos lanzamientos.

Se viene una nueva serie mensual de Green Lantern, a cargo de Geoffrey Thorne y Dexter Soy, con Keli Quintela como protagonista, por lo menos en la primera saga. Los Guardians of the Universe la convocan a Oa, junto a John Stewart y buena parte de los Green Lantern Corps y ahora la inexperta Teen Lantern se tiene que ajustar a los protocolos de la poderosa fuerza policial intergaláctica… mientras aprende a manejar el guantelete que le da sus poderes.

Otro sub-20 con serie regular será Robin, en este caso Damian Wayne, cuyo nº1 estará a cargo de Joshua Williamson, con dibujos de Gleb Melnikov. Nuevos misterios, nuevos personajes secundarios y una nueva misión (ganar el torneo de la League of Lazarus y consagrarse como el mejor luchador del Universo DC) para Damian, que ahora vivirá aventuras por afuera de la Batman Family.

Batman, por su parte, tiene nueva miniserie, llamada Batman: The Dark Knight, escrita por Tom Taylor y dibujada por Andy Kubert. Acá también nos prometen nuevos villanos y nuevos personajes secundarios, en una aventura que llevará al Detective Nocturno a Europa, tras los pasos de un criminal conocido como Equilibrium.

Tim Fox, el Batman de Future State, también tendrá su miniserie de cuatro episodios, titulada The Next Batman: Second Son. Escribe John Ridley y dibujan Tony Akins y Travel Foreman. La idea es contar el origen de este hijo de Lucius Fox, explicar por qué vivió tanto tiempo alejado de su familia y retomar alguna puntita de lo que sucederá en Marzo en Infinite Frontier.

Siempre hay más Batman, y ahora, pensando e el público infanto-juvenil se lanza la serie Batman & Scooby-Doo Mysteries, a cargo del guionista Ivan Cohen y con dibujos de nuestro compatriota (e ídolo) Darío Brizuela. El el nº1, veremos a Velma, Shaggy y Scooby-Doo viajar atrás en el tiempo, hasta la primera aparición de Batman, para resolver el enigma de los guantes violetas.

Peter Tomasi relanza a los Super Sons en una nueva miniserie de siete episodios, con dibujos de Max Raynor. La mini retoma a Jon y Damian justo donde los dejó Adventures of the Super Sons y promete llevar a Superboy y Robin a la odisea más épica de sus vidas.

Atenti también al nº1030 de Action Comics donde el guionista Phillip Kennedy Johnson trae de vuelta a Mongul, mientras que en la aventura complementaria (protagonizada por Midnighter) aparecen más pistas sobre el posible regreso de The Authority.

Y finalmente, Neal Adams se dignó a retomar la miniserie Batman vs. Ra´s al Ghul, que había dejado colgada hace un año. El sexto y último episodio saldrá (si Adams no incumple la fecha de entrega) el 20 de Abril.