DC en Julio

DC sigue muy mezquina a la hora de lanzar series regulares, pero para Julio por lo menos ofrece dos series de 12 números, que son más que los que han durado varias colecciones anunciadas como mensuales, o “abiertas”.

Una es la serie de Jimmy Olsen, 12 episodios escritos por Matt Fraction (que hace su debut en DC) junto al siempre solvente Steve Lieber. Por lo que se ve, la idea de Fraction es rescatar y reformular esa onda bizarra que tenía los comics de Jimmy Olsen en la Silver Age.

También debuta la serie de 12 episodios de Lois Lane, escrita por el maestro Greg Rucka (no me acuerdo cuándo fue la última vez que Ruca escribió 12 números seguidos de un comic en DC), junto a un dibujante que me copa bastante menos, Mike Perkins. La trama va para el lado de las conspiraciones (tema que a Rucka le encanta) y lleva a Lois en un viaje “desgarrador, al límite” por afuera de Metropolis. Guarda, que puede andar.

Sean Murphy vuelve a la carga con la secuela a la exitosa Batman: White Knight, esa miniserie que arrancó genial y para el nº4 ya era ilegible. Una vez más, la nueva miniserie está planteada en 8 episodios y gira en torno al superclásico entre un Batman y un Joker muy distintos a los de la continuidad canónica, a los que esta vez se suma una nueva versión de Azrael.

Y nunca faltan los one-shots interesantes, en este caso el Annual 1 de The Green Lantern, una historia autoconclusiva escrita por Grant Morrison y con un dibujante que a mí me encanta, Giuseppe Camuncoli. Esta vez Hal Jordan debe impedir “el ultra-crimen del milenio” y ¿adoptar un héroe juvenil como su sidekick? ¿Será posible? ¿Y a quién elegirá? Esto pinta extraño y fascinante a la vez.