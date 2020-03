DC en Junio

En Junio arranca la temporada de verano en EEUU, que habitualmente coincide con una avalancha de nuevos proyectos por parte de las grandes editoriales. Pronto saldrán los listados completos, pero por ahora, DC se anticipa con dos anuncios interesantes.

Por un lado, la serie quincenal de Wonder Woman cambia de equipo creativo y recibe a la guionista canadiense Mariko Tamaki (Supergirl: Being Super, Laura Dean Keeps Breaking Up With Me), y al dibujante español Mikel Janin. La dupla debuta en el nº759 y promete, entre otras cosas, traer de regreso a Maxwell Lord como villano importante, justo en el momento en que aparecerá en la pantalla grande, como antagonista en el film Wonder Woman 1984.

Por el otro lado, se confirma para Junio el nº1 de Three Jokers, el tan postergado proyecto a cargo de Geoff Johns y Jason Fabok, surgido a raíz de revelaciones que vimos (hace ya muchos años) en el final de la Darkseid War, en las páginas de la Justice League.

Así como Doomsday Clock fue una especie de «secuela espiritual» de Watchmen, Three Jokers conectará de modo muy especial con los fans de The Killing Joke, por lo menos a nivel visual. En total serán tres entregas, en las que Johns y Fabok prometen una exploración completa del misterio del Joker, e incluso revisitar y agregarle sustancia a momentos clave como su primer enfrentamiento con Batman, su brutal ataque contra Barbara Gordon y el asesinato de Jason Todd, en la recordada A Death in the Family.