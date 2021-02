DC en Mayo

Ya mencionamos en su momento que se vienen la miniserie de Mister Miracle y el one-shot que detona el relanzamiento de la línea Milestone, pero la verdad es que los anuncios de DC para Mayo son un montón. Veamos qué más hay.

En materia de series regulares, tenemos dos que se desprenden del evento Future State. Una es Wonder Girl, con las aventuras de este nuevo personaje (Yara Flor, la heroína nacida en Brasil y criada en un pueblito de Idaho), con guiones y dibujos de Joëlle Jones. Y la otra es Future State: Gotham, con distintos personajes de la ciudad de Batman. Escriben Joshua Williamson y Dennis Culver y dibuja Giannis Milonogiannis. Pareciera que, por lo menos en el arranque, la trama se va a centrar en Red Hood, y lo más atractivo es que la serie se publica en blanco y negro.

En Mayo también se empiezan a publicar en papel dos series que arrancan primero en soporte digital. Una es la de la Justice League escrita por Chip Zdarsky (de la que hablamos el otro día) y la otra es una nueva iteración de Legends of the Dark Knight, con arcos argumentales a cargo de distintos autores. El primero nos trae el debut de Darick Robertson como autor integral y se extenderá durante tres números.

Y en materia de especiales y publicaciones autoconclusivas, se destacan en primer lugar la tercera (y muy demorada) entrega de Batman Earth One, una vez más a cargo de Geoff Johns y Gary Frank. Por ahí el guion no es gran cosa, pero 160 páginas nuevas dibujadas por Frank, es sin duda motivo de festejo.

Con la aparición de la serie de TV, era lógico que volvieran a aparecer comics de Stargirl, y Johns nos trae de nuevo a su personaje fetiche en el Stargirl Spring Break Special, dibujado por el siempre limitado Todd Nauck. En esta aventura autoconclusiva de 48 páginas, Courtney y su padrastro (Pat Dugan, alias S.T.R.I.P.E.) se proponen reunir al antiguo equipo de los Seven Soldiers of Victory, sin saber que desenterrar los secretos del octavo Soldier puede desencadenar un flor de bolonki.

Y lo más interesante es una antología de 96 páginas llamada DC Festival of Heroes: The Asian Superhero Celebration, con historias cortas de un montón de personajes de origen o ascendencia asiática, entre ellos Cassandra Cain, Katana, la Green Lantern Tai Pham, Atom, Dana Tan, Red Arrow, Lady Shiva, Damian Wayne, el clan Al Ghul, Cheshire y el Super-Man chino. Entre los autores que participan están Gene Luen Yang, Ram V, Greg Pak, Alyssa Wong, Amy Chu, Dustin Nguyen, Marcus To, Bernard Chang, Marcio Takara y Francis Manapul. La portada (lógicamente) es de Jim Lee.