DC en Noviembre

DC anuncia para Noviembre un montón de títulos espantosos, más la mini de The Question que ya comentamos, el relanzamiento de Hellblazer que también comentamos, y un par de títulos que vale la pena subrayar, a ver qué onda.

Grant Morrison se queda una temporadita más al frente de Green Lantern y, por lo que nos cuentan los textos promocionales de DC, su primera maxiserie termina con la desaparición, destrucción o disolución de los Green Lantern Corps. Pero la historia de Hal Jordan continúa en una miniserie de tres episodios titulada Green Lantern: Blackstars, con dibujos de un tal Xermanico. Como su nombre lo indica, tras el fin de los GLC, Jordan reaparece luciendo el uniforme de los Blackstars, una nueva fuerza policial galáctica. Me da la sensación de que esto ya lo vimos en los ´90 cuando John Stewart se unió a los Darkstars, pero bueno, seguramente a Morrison se le ocurrirá alguna idea más o menos novedosa para mantener el interés de los fans.

Y ahora sí, tras ese preludio llamado Millennium, se viene el nº1 de la nueva Legion of Super-Heroes, a cargo de Brian Michael Bendis y Ryan Sook. DC nos vende a esta serie como el comic mainstream más ambicioso jamás creado y nos cuenta que, en el Siglo XXI, la Legión se forma para impedir que una galaxia repita los errores del pasado. Inspirados en las proezas y las enseñanzas de los más grandes héroes de todos los tiempos, el super-equipo vuelve con su formación más poderosa y con historias nuevas, frescas y accesibles para los nuevos lectores.

Los primeros misterios tienen que ver con una regla fundacional de los United Planets, que la Legión transgrede al sumar a sus filas a Jon Kent (Superboy), y con el tridente de Aquaman, perdido hace siglos.

No sé si esto será genial o no (lo quiero leer YA), pero me queda claro que es un enfoque novedoso y poco derivativo de todo lo que se hizo antes con la gloriosa Legion of Super-Heroes.