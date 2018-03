DC hace una bien

DC anunció la creación de un nuevo sello llamado Black Label, que tiene por objeto generar novelas gráficas u obras autoconclusivas, sin relación con el Universo DC canónico, pero con la posibilidad de que prestigiosos artistas del medio jueguen con los personajes clásicos de la editorial. Algo así como un regreso de los Elseworlds, donde cada artista va a poder reinterpretar como se le dé la gana a los personajes de siempre (básicamente Batman, Superman y Wonder Woman). Y como las gacetillas repiten muchas veces las palabras “edgy” y “provocative”, dan a sospechar que varios de estos proyectos saldrán con el cartelito de “sugerido para lectores maduros”, que hoy vemos básicamente en algunos títulos de Vertigo.

Black Label arranca en Agosto con Superman: Year One, una saga en tres episodios escrita por Frank Miller y dibujada por John Romita Jr., el equipazo de Daredevil: Man Without Fear. Lo definen como un “tratamiento vanguardista y a la vez definitivo del clásico origen de Superman, en honor de su 80º aniversario”.

Otra serie de tres episodios será Wonder Woman Historia: The Amazons, a cargo de la guionista Kelly Sue DeConnick (que hace su debut en DC) y el consagrado dibujante Phil Jimenez. La idea es explorar todo lo que pasa entre la creación de las Amazonas y la llegada de Steve Trevor a las costas de la Isla Paraíso.

Scott Snyder y Greg Capullo vuelven a formar equipo para Batman: Last Knight on Earth, una aventura ambientada en un futuro extraño, en el que los villanos triunfaron y la sociedad se liberó del peso de los códigos éticos.

Otro equipo que vuelve a reunirse es el de Brian Azzarello y Lee Bermejo (los de la recordada novela gráfica del Joker), esta vez para una historia titulada Batman: Damned, que arranca con la aparente muerte del Joker y obligará al Detective Nocturno a hacer un team-up con John Constantine.

El maestro Greg Rucka está trabajando en una nueva historia de Wonder Woman titulada Diana’s Daughter, centrada en una chica joven que busca reclamar algo que fue olvidado, en un mundo devastado, sin esperanzas. Todavía no se anunció quién la dibujará.

John Ridley, el célebre escritor y guionista de cine, vuelve a escribir novelas gráficas, con un proyecto que tampoco tiene dibujante confirmado, pero pinta muy interesante. Se titula The Other History of the DC Universe, va a seguir el formato de la original (la de Wolfman y Pérez), con textos e ilustraciones, no secuencias narrativas, y va a analizar la historia del DCU, sus momentos icónicos y sus avances sociopolíticos a través de la perspectiva de héroes que vienen de las minorías tradicionalmente excluídas, como John Stewart, Extraño, Vixen, Supergirl, Katana y Rene Montoya, entre otros.

Veremos cómo les va, pero a priori, parece un volantazo en la dirección correcta.