DC huye de las comiquerías

En medio de rumores de reestructuración y de algunos despidos, DC le sigue buscando la vuelta al tema de las ventas. Tras un 2018 de números en retroceso, la alternativa parece ser ofrecer menos títulos al circuito de comiquerías y buscar alternativas por afuera.

En ese sentido, a DC le está yendo muy bien con los 100 Page Giant-Sized que produce exclusivamente para la mega-cadena de supermercados Walmart. Además de incorporar también a las tiendas Target (otra cadena de gigantescas proporciones), la cantidad de títulos lanzados en ese formato pasa ahora de cuatro a seis por mes.

Los 100 Page Giant-Sized de Justice League, que no funcionaron bien, dejan de salir para dejarle ese espacio a un título encabezado por Wonder Woman. Teen Titans se relanzará con un nuevo nº1. Superman y Batman continuarán como hasta ahora. Y se suman dos títulos nuevos: Flash y Swamp Thing (parece que con recaudar 1000 palos verdes en el cine no alcanza para que le den un título a Aquaman).

Como los otros 100-Page Giant, el de Swamp Thing ofrece unos cuantos reprints (material del Swamp Thing de Scott Snyder, Animal Man de Jeff Lemire y Shadowpact de Bill Willingham), más una aventura inédita a cargo de Tim Seeley y Mike Perkins. En los nºs 2 y 3 habrá una historia en dos partes, con la gran Joëlle Jones a cargo de los dibujos.

El primer 100-Page Giant de Flash trae reediciones de episodios de la época de Francis Manapul y Brian Buccellato, Adam Strange de Andy Diggle y Pasqual Ferry y Shazam! de Geoff Johns y Gary Frank. La aventura inédita enfrenta a Barry Allen con el Mirror Master y tiene guión de Gail Simone y dibujos de Clayton Henry.

En el nº1 de Wonder Woman tendremos la continuación de la historia inédita de WW que venían desarrollando Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Tom Derenick y Chad Hardin en la revista Justice League (de Walmart), junto a episodios de la época de Allan Heinberg y Terry Dodson, y reediciones de material de Justice League y Aquaman, de cuando ambas series estaban escritas por Geoff Johns.

En el nº1 de Titans, continúa la historia original a cargo de Dan Jurgens y Scot Eaton, complementada con reediciones de la época de Geoff Johns, más material de los Super Sons (a cargo de Peter Tomasi) y un episodio de Sideways, de Dan DiDio, Max Raynor y Kenneth Rocafort.

Estos masacotes de 100 páginas se venden en más de 3.000 locales de Walmart a lo largo y a lo ancho de EEUU y cuestan apenas u$ 4.99, contra los u$ 3.99 que valen las revistitas que llegan a las comiquerías, donde a duras penas tenés 20 páginas de historieta.