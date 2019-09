DC: La batalla infernal

El guionista James Tynion IV y el dibujante Steve Epting están a cargo de Year of the Villain: Hell Arisen, la saga con que llega a su siniestro final el evento conocido como “Year of the Villain”.

No se sabe qué extensión tendrá esta miniserie, pero sí que acá se ensamblarán líneas argumentales que se vienen cocinando desde Dark Nights: Metal, pasando por la Justice/ Doom War en Justice League, la saga Infected (en Batman/Superman) y el crossover más global de Year of the Villain. ¿El núcleo del conflicto? Apex Luthor contra el Batman Who Laughs.

Dice Tynion: “En Hell Arisen se cierran las dos puntas. Cuando nos sentamos con Scott Snyder y Josh Williamson a pensar qué queríamos construir con este otro lado que empezamos a explorar en Dark Nights: Metal, armamos un mapa enorme: una parte del mapa era el lado de la Justice League, y el eje de esa historia era claramente Lex Luthor. Partimos el pizarrón en dos mitades con una raya y al final de ambas partes salía una flecha que apuntaba para arriba. Ambas se juntaban en Year of the Villain: Hell Arisen. Acá es donde vemos cómo chocan entre sí dos planes macabros, profundamente malignos, para el Universo DC. Y chocarán del modo más peligroso posible. La Infection y toda la saga de Luthor y el Year of the Villain, intersectan de un modo enorme… y tremendo”.

Ahora sí, Luthor trajo a Perpetua de regreso y restauró su poder. Todo el Multiverso teme ante la posibilidad de que Perpetua aniquile a toda la existencia. Las únicas fuerzas que pueden detenerla son las del Multiverso Oscuro, es decir que ahora la misión de Luthor será derrotar al Batman Who Laughs. Pero si Batman y Superman no pudieron, ¿qué chances tiene Luthor?

El nº1 de Hell Arisen se publica el 18 de Diciembre y hay que leerlo después del nº38 de Justice League (el final de la Justice/ Doom War) y del nº5 de Batman/ Superman (el cierre del arco “Infected”).