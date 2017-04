DC se pone dark

Según anuncia DC, una de las consecuencias de Dark Nights: Metal será el lanzamiento de la línea Dark Matter, compuesta por títulos cuyos protagonistas harán su debut a lo largo de esta saga.

En Septiembre debuta Sideways, protagonizado por una adolescente con el poder de teleportarse. La serie estará co-escrita por Justin Jordan y el muerto de Dan DiDio, con dibujos del muy digno Kenneth Rocafort.

Ese mismo mes, tendremos el primer episodio de The Silencer, con Dan Abnett como guionista y el siempre vigente John Romita Jr. como dibujante. La protagonista es una mujer que alguna vez fue la asesina más letal del planeta, después se retiró para dedicarse a su familia y ahora se ve obligada a adoptar la identidad de The Silencer para proteger a los suyos.

En Octubre también se vienen dos nuevas series. Por un lado, Immortal Men, a cargo de James Tynion IV y Jim Lee (sabés que no va a dibujar más de cuatro episodios, pero bueno, es Jim Lee). Y por el otro, habrá serie propia para un nuevo Damage, un recluta del ejército llamado Ethan Avery, de la mano del guionista Robert Venditti y el dibujante Tony Daniel.

La línea se completa en Diciembre, con el que a priori parecería el título más intersante: New Challengers, un relanzamiento con nuevos personajes y una nueva misión para los clásicos Challengers of the Unknown. Si no te ceba mucho el concepto, quizás la quieras comprar por los autores: escribe Scott Snyder y dibuja Andy Kubert.

La línea en general huele a ´90s, y varios de los títulos están condenados a no llegar ni a palos al nº12. Peeero, quién te dice… capaz que algo digno aparece entre toda esta orgía de mala onda, violencia y grim´n´gritty.