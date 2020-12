DC se renueva en Marzo

De a poco, DC empieza a confirmar cómo se va a componer su línea en Marzo, una vez que termine el evento Future State y las revistas vuelvan a su numeración normal.

Sabemos que habrá nuevos números 1 para Wonder Girl, Swamp Thing, Suicide Squad, Teen Titans Academy y Green Lantern. Entre los títulos que continúan con la numeración pausada en Diciembre van a estar Justice League Dark (todavía sin equipo creativo confirmado), Batman (donde volverán a reunirse James Tynion IV y Jorge Jimenez) y Wonder Woman, que vuelve con el nº 770, en el que debuta un nuevo equipo creativo. Los guionistas serán los mismos que se hicieron cargo de Future State: Immortal Wonder Woman, la dupla integrada por Becky Cloonan y Michael W. Conrad. Y el nuevo dibujante será Travis Moore.

Desde DC, se aclara una y mil veces que esto no es un reboot, sino que es un punto de relanzamiento para que se acerquen nuevos lectores y se encuentren con historias y personajes fácilmente accesibles. Faltan anunciar unos cuantos títulos, así que ni bien aparezca esa información, estaremos completando este panorama.