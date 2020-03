De Campi y Henderson, chupasangres

Falta bastante para Octubre y hay que ver si llegamos, pero Image ya anuncia para ese mes la novela gráfica Dracula, Motherf**ker!, una nueva versión del mítico relato de Bram Stoker, ahora reinterpretado por la prolífica guionista Alex De Campi y la gran dibujante Erica Henderson (The Unbeatable Squirrel Girl, Assassin Nation).

La trama visita dos épocas y lugares distintos: la Viena del Siglo XIX (cuando las novias de Drácula lo clavan al ataúd) y Los Angeles del año 1974 (cuando una estrella de cine ya entrada en años decide apostar fuerte). El único que sabe lo que está pasando es Quincy Harker, fotógrafo forense, pero ¿qué es más probable? ¿Que alguien le crea, o que el próximo contorno que aparezca dibujado en tiza sea el de su cuerpo?

Dice De Campi: «La gente que conoce mi trabajo sabe que me encanta el cine pulp y de exploitation, así que no debería sorprender a nadie que yo saque un libro llamado Dracula, Motherf**ker!. Otro elemento que quiero traer a este thriller fantástico es la sensibilidad del animé de terror, con su amor por las transformaciones y lo no corpóreo, para jugar con el tema de el-hombre-como-monstruo en una dirección especialmente idónea para el arte secuencial».