Deadpool, nuevo rey

Marvel anuncia para Noviembre el regreso de Deadpool, en una nueva serie a cargo de la guionista Kelly Thompson (Captain Marvel, West Coast Avengers) y el siempre asombroso dibujante Chris Bachalo (Uncanny X-Men, Amazing Spider-Man).

Ahora el mercenario imbatible se coronó Rey de los Monstruos, y asentó su trono en Staten Island. La serie nos va a contar los problemas que va a tener Wade Wilson para ejercer la monarquía, mientras intenta mudar a los monstruos a un nuevo habitat. ¿Cómo logró ser coronado? Conociéndolo a Deadpool, puede ser que sea todo mentira y que haya comprado la corona en una estación de servicio. Veremos para dónde agarra toda esta gigantesca farsa.

Y también en Noviembre se viene serie mensual de… Yondu. ¿Posta? Sí, uno de los integrantes de la formación clásica de los Guardians of the Galaxy va a tener serie propia a cargo de los guionistas Lonnie Nadler y Zac Thompson (Cable, Age of X-Man: Marvelous X-Men) junto al siempre eficaz dibujante John McCrea.

Yondu Udonta, conocido más que nada por las películas de los Guardians, es prácticamente una tábula rasa. Su historia está casi inexplorada en los comics y la idea de los guionistas es definir quién es este personaje, cuál es su historia en el Universo Marvel y de paso explicar un poco cómo funciona el ecosistema criminal de Marvel a nivel espacial. Dudo que llegue al nº12, pero bueno, capaz me equivoco…