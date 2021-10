Death Orb en Argentina

En Noviembre, la editorial Multiversal expande su colección De Exportación para sumar la edición argentina de Death Orb (el orbe de la muerte), un comic originalmente publicado en 2018 por Dark Horse.

Son 120 páginas, escritas por Ryan Ferrier (autor de D4VE, Teenage Mutant Ninja Turtles Universe y Kong in the Planet of the Apes) y dibujadas por el santafesino Alejandro Aragón, un ex asistente de Leandro Fernández que viene realizando un importante recorrido por el mercado profesional de Estados Unidos.

Death Orb estaba inédita en castellano, y narra la historia de Rider, un sobreviviente que se abre camino con su hacha a través de una América del Norte devastada por la guerra y gobernada por los Señores. Rider se enfrenta a extraños fenómenos científicos, pandillas de motoqueros mutantes, el misterioso Padre y los seguidores de su misterioso culto de la muerte, determinado a reconstruir el mundo a su propia imagen, mientras busca a su esposa e hija secuestrados. Un viaje extremo, con un planteo de ciencia-ficción post-apocalíptica y elementos de acción, aventura y terror.

Muy pronto lo podremos comprar en comiquerías y librerías de Argentina a $1400.