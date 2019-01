En Abril se viene el primer episodio de Dick Tracy Forever, una miniserie en cuatro entregas que lanzará el sello IDW y que contará con guiones y dibujos del gran Michael Avon Oeming, acompañado por la colorista Taki Soma.

Oeming llevaba muchos años buscando la oportunidad de dibujar a Dick Tracy. De hecho, en la década del 2000 había puesto en marcha una saga escrita por Brian Michael Bendis (su socio en la recordada Powers), que se fue al freezer por orden de Warren Beatty, quien en aquel entonces todavía tenía los derechos sobre la franquicia.

“Ya tuve la suerte de dibujar a casi todos mis personajes favoritos, desde el Spirit a Batman, y muchos más. Pero dibujar Dick Tracy era un sueño, no puedo creer que finalmente me llegue esta oportunidad”, dice Oeming. “Lo siento completamente natural y no veo la hora de mostrar por qué me parece un personaje tan relevante en esta época y en todas las épocas”.

Y dijo Bendis (que justo pasaba por ahí): “Mike Oeming es uno de los mejores historietistas que hay hoy en actividad. ¿Va a hacer Dick Tracy? ¡Deme diez!”.