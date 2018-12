Dog Man va por todo

En Agosto nos sorprendimos al enterarnos que Dog Man: Lord of the Fleas, salía al mercado con una tirada inicial de tres millones de ejemplares, en un año en el que las grandes editoriales de comics no paran de llorar por la baja en las ventas. Por supuesto, esa obra de Dav Pilkey alcanzó de inmediato el nº1 en la lista de best-sellers del New York Times, USA Today, Wall Street Journal, y Publishers Weekly.

Pero ahora, Pilkey va por más. El 24 de Diciembre, el sello Graphix de la editorial Scholastic publica su nuevo trabajo, Dog Man: Brawl of the Wild, y esta vez la tirada inicial asciende a CINCO millones de ejemplares, un nuevo record para el consagradísimo creador de Captain Underpants.

“Escribí los libros de Dog Man para el chico que alguna vez fui -dice Pilkey-, un chico que trataba de tener buenas notas en la escuela pero a que le costaba mucho leer. Recuerdo haberme sentido muchas veces un inadaptado, un marginal, y le estoy muy agradecido a mis padres, que creyeron en mí cuando a mí me costaba creer en mí mismo. Su apoyo y aliento me ayudaron a encontrar el camino para convertirme en autor y artista”.

Y claro, Dog Man y Lil Petey van a volver, a tratar de superar esta marca. La siguiente novela gráfica, titulada For Whom the Ball Rolls, ya está programada para el 13 de Agosto de 2019.