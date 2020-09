¿Dónde está Archie?

La revista Archie, que sale de modo prácticamente ininterrumpido desde 1942, desapareció hace un par de meses y difícilmente vuelva a salir antes de fin de año. La editorial (Archie Comics) no emitió ninguna comunicación oficial, lo cual abrió las puertas a todo tipo de especulaciones.

La idea original era publicar el nº 713 (final de la saga junto a Katy Keene) en Abril y no sacar números nuevos durante Mayo y Junio. Pero a raíz de las complicaciones que la pandemia le trajo a la distribución de comics en EEUU, el nº 713 terminó por aparecer a fines de Julio. Desde entonces no sólo no aparecieron nuevos número, sino que tampoco se anunciaron en las ediciones del Previews (el catálogo de la distribuidora Diamond donde las editoriales promocionan los títulos dos o tres meses a futuro) ni aparecieron teasers generados por la editorial.

El nº 713 terminó con un cliffhanger importante: Archie separado de su novia (Katy Keene, la modelo, quien decide quedarse a vivir en New York) emprende la vuelta a Riverdale, justo cuando Josie, la líder de la Pussycats, le manda una propuesta para trabajar juntos en el mundo de la música.

Después de eso, no se supo nada más y -al parecer- la editorial no tiene pensado anunciar nuevos números de la longeva serie por lo menos hasta el mes de Noviembre. Ojalá la espera valga la pena.