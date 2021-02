Dos perlitas para Marvel

Pronto vamos a analizar en detalle los lanzamientos que Marvel anuncia para Mayo, pero (además de la ya mencionada X-Corp), hay dos novedades que vale la pena destacar.

Por un lado, y para coincidir con el estreno de la película, se viene una serie regular protagonizada por Shang-Chi, que retoma la trama de la más reciente (y más que digna) miniserie. Una vez más el gran Gene Luen Yang se pone al frente de los guiones y forma equipo con el dibujante Dike Ruan para llevar al capo máximo de las artes marciales a su nueva y extrema aventura.

Al final de la miniserie anterior, Shang-Chi se convertía en el líder de la Five Weapons Society. Ahora va a entender por las malas que tratar de utilizar una organización maligna como fuerza del Bien no es tan sencillo. Sobre todo cuando los otros superhéroes, como Spider-Man, los X-Men y los Avengers, empiezan a cuestionar sus motivos. La familia de guerreros liderada por Shang-Chi y los grandes nombres del Universo Marvel, van a quedar frente a frente. Y se puede poner bueno.

Por otro lado, se viene el one-shot titulado The Immortal Hulk: Time of Monsters, una aventura ambientada 10.000 años en el pasado, cuando aparece el primer Gigante Esmeralda de la historia, un chico que abre la Puerta Verde y -lógicamente- desencadena una tragedia. El especial está co-escrito por Alex Paknadel y Al Ewing, el guionista que le sumó a Hulk toda esta dimensión sobrenatural que lo convirtió de nuevo en el personaje más interesante de Marvel. Y por si faltaba algo, el dibujo está a cargo del capo cordobés Juan Ferreyra. Con esos autores, me voy contento a ver cómo se pudre todo en el año 8000 Antes de Cristo…