Dos prestiges de DC

Ahora que DC reactivó el tema del formato prestige, casi todos los meses aparecen cositas interesantes. Entre los títulos anunciados para Enero, se destacan estos dos:

Mysteries of Love in Space es una antología de 80 páginas con ocho historias cortas que combinan romance con aventuras espaciales. Los protagonistas son Superman, los New Gods, Green Lantern, Starro, Hawkgirl y Crush, la hija de Lobo que causó sensación entre los lectores de Teen Titans.

Entre los autores están Saladin Ahmed, James Tynion IV, Tom Grummett, Kyle Hotz y Elena Casagrande. El material de estas antologías no suele recopilarse en libros, por eso se recomienda estar atentos al momento en que salen.

Y el otro prestige tiene 100 páginas y se llama (coherentemente) Superman 100-Page Super-Spectacular. ¿Qué tiene adentro? Una saga que el maestro Marv Wolfman había escrito en la década pasada para la revista Superman Confidential y permanecía inédita.

Dibujada por el italiano Claudio Castellini, la historia se centra en los primeros días de Clark Kent en Metropolis, que no fueron nada fáciles. Sus primeros fracasos casi se encargan de que nunca conociéramos a un héroe llamado Superman. Según el propio Wolfman, “es la mejor historia de Superman que escribí en mi vida”, y estamos hablando de un autor que escribió varios cientos de aventuras del Hombre de Acero.

Buenísimo que finalmente salga a la luz este material.